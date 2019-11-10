محمد بن راشد ومحمد بن زايد يشهدان تخريج أول دفعة من برنامج خبراء الإمارات

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأحد، تخريج أول دفعة من برنامج خبراء الإمارات.
وكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدة عبر حساب "تويتر" الرسمي لأخبار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: "شهدت وأخي محمد بن راشد تخريج أول دفعة من برنامج خبراء الإمارات.. نستثمر في بناء الكوادر البشرية المتخصصة القادرة على دفع قاطرة التنمية إلى الأمام والتعامل مع معطيات المستقبل من موقع المعرفة والخبرة والثقة".
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