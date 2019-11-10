محمد بن زايد يتلقى رسالة خطية من الرئيس الليبيري تسلمها قرقاش

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رسالة خطية من فخامة الرئيس جورج ويا رئيس جمهورية ليبيريا تتعلق بالعلاقات الثنائية. تسلم الرسالة.. معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية خلال استقباله معالي جبهزوهنجار م. فيندلي وزير الشؤون الخارجية ومعالي تروكون كبوي وزير الدولة في ليبيريا وذلك بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي. اقرأ أيضاً... محمد بن زايد يحضر جانباً من ملتقى أبوظبي الرابع للرؤساء التنفيذيين جرى خلال اللقاء استعراض تطور العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية ليبيريا والدفع بها قدماً وتوطيدها في مختلف المجالات.

وبحث معالي قرقاش مع فيندلي وكبوي سبل تعزيز التعاون الثنائي فضلاً عن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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