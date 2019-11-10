الامارات | "بلانتري" الدولية تمنح المستشفى السعودي الألماني في دبي جائزة التميز في مجال الرعاية الطبية الشخصية للمريض

شكرا لقرائتكم خبر عن "بلانتري" الدولية تمنح المستشفى السعودي الألماني في دبي جائزة التميز في مجال الرعاية الطبية الشخصية للمريض والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

حاز المستشفى السعودي الألماني - دبي على الاعتماد الذهبي من منظمة بلانتري الدولية الاميركية في "الرعاية التي ترتكز على المرضى ". و ذلك بتاريخ ٣٠ اكتوبر ٢٠١٩ خلال المؤتمر الذي نظمته "بلانتري الدولية " في اورلاندو - فلوريدا الولايات المتحدة الاميركية و ذلك بعد زيارة قام بها فريق المنظمة إلى المستشفى لتقييم معايير الخدمات المقدمة للمرضى و عائلاتهم، كجزء من عملية إصدار الشهادات حيث أثبتت المناقشة مع مرضى المستشفى وأسرهم والموظفين وجود سياسات محورها المريض ، بما في ذلك ساعات الزيارة غير المقيدة وسياسة السجلات الطبية المشتركة، مشاركة الموظفين على جميع المستويات في تقديم الرعاية التي تركز على المريض، وأن البيئة المادية للمنظمة تدعم مشاركة المريض وأسرته في رعايتهم، و قد تضمنت العملية مراجعة لأداء المستشفى فيما يتعلق بتجربة المريض وتدابير جودة الرعاية ، و المؤشرات المعتمدة بهدف تحسينها.

وحقق المستشفى السعودي الالماني دبي نسبة ٩٩ بالمائة في التقييم الذي قامت به اللجنة والذي يعد النسبة الأعلى التي حققها مزود صحي في تاريخ بلانتري الدولية.

كما يعد أول مستشفى في دولة الإمارات العربية وواحدة من 134 مؤسسة للرعاية الصحية فقط في جميع أنحاء العالم تحصل على الشهادة.

و يعتبر اعتماد بلانتري، اعترافاً بإنجاز المستشفى السعودي الألماني دبي وابتكاره وسائل عدة بهدف إيجاد بيئة مثالية للمرضى، حيث تعتبر شهادة Planetree الوحيدة التي تركز على سلسلة الرعاية المقدمة للمرضى ، كما تشير هذه الشهادة الذهبية، إلى أن السعودي الألماني دبي هي مؤسسة تحرص على إشراك الموظفين مع المرضى والأسر ، وتُعطى الأولوية للمرضى و عائلاتهم و توفر كافة السبل لضمان رعاية عالية الجودة.

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حيث تتيح لهم فرصة ان يكونوا جزءًا مهمًا من فريق الرعاية حيث يمكنهم اتخاذ قرار مع مقدمي الرعاية بشأن خطة العلاج الخاصة بهم

ويكون المريض قادراً على وجود فرد من أفراد أسرته معه في أي وقت خلال اليوم. علاوة على ذلك تركز هذه الشهادة على رفاهية الموظفين والعناية ببيئة العمل والمرافق وإمكانية الوصول إلى الإدارة وسياسة الباب المفتوح واتاحة الفرصة للموظفين بمشاركة خبراتهم في المستشفى

وقالت الدكتورة ريم عثمان - الرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات السعودي الألماني في الإمارات العربية المتحدة : "نحن فخورون بحصولنا على هذا التقدير لالتزامنا بالرعاية التي محورها وهدفها الاساسي المريض و نسعى جاهدين كل يوم لرفع مستوى الرعاية والدعم الذي نقدمه لمرضانا ومجتمعنا وموظفي مقدمي الرعاية لدينا"، مضيفة؛ "تمنحنا هذه الشهادة الذهبية من Plane tree الثقة وفي الوقت نفسه تدفعنا لتغير وجه الرعاية الصحية من خلال مشاركة المريض و مقدمي الرعاية له في مختلف مراحل العلاج، مؤكدة أن المستشفى لا يسعى فقط لتلبية حقوق المريض و احتياجاته بل يتعداها لتحقيق تطلعاته أيضاً من خلال إيجاد بيئة مثالية تعتني بالمرضى وأسرهم وموظفي المستشفى، و تقديم الدعم الاجتماعي للمريض بمساعدة الأسرة و مقدمي الرعاية لتحفيز عملية الشفاء

أيضاً نسعى للاهتمام بالمرضى و الزائرين و الموظفين من خلال تأمين الأنشطة الهادفة للترفيه، و تعزيز التواصل الإنساني مع المريض و الموظفين.."

كما تضيف عثمان: "تعترف الجائزة بأن السعودي الألماني لا تعتمد فقط على فلسفة Planetree بل تحرص دوماً على تحقيق مفهوم العمل التكاملي و توفر السبل دوماً لتطوير و استحداث برامج تعزز تجربة المريض و ترسخ قيم الإحسان و التعاطف، و رفع الوعي باعتبار المريض و أسرته و مقدمي الرعاية شركاء في عملية العلاج و مشاركتهم أساس في نجاح المستشفى و مهمتها.