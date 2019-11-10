الامارات | تعليق الدراسية بسبب الظروف المناخية من صلاحيات إدارات المدارس

شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق الدراسية بسبب الظروف المناخية من صلاحيات إدارات المدارس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت وزارة التربية والتعليم بأن الإدارات المدرسية لديها صلاحية تعليق الدوام المدرسي، بحسب الظروف المناخية غير المستقرة، سواء بتكاثر الأمطار أو غيرها، موضحةً أن مدير المدرسة يستطيع تقييم الأجواء في منطقة مدرسته، وإذا كانت تستدعي تعطيل الدراسة أم لا، وبناء على ذلك يخاطب أولياء أمور طلبته بعدم السماح لأبنائهم بالذهاب إلى المدرسة، إذا كان الأمر يتطلب ذلك.

وذكرت الوزارة أنها قد تضطر إلى تعليق الدراسة بشكل عام في منطقة معينة أو أكثر على مستوى الدولة، تفادياً لظروف مناخية غير مستقرة، بعد التواصل مع الجهات المختصة، ومنها الهيئة الوطنية للأرصاد والدفاع المدني، وذلك حرصاً على سلامة الطلبة التي تعتبر أولوية الوزارة.