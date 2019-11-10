الامارات | تكريم الفائزات بالمراكز الـ10 في ختام مسابقة الشيخة فاطمة الدولية للقرآن الكريم

شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم الفائزات بالمراكز الـ10 في ختام مسابقة الشيخة فاطمة الدولية للقرآن الكريم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وحضور الشيخة حصة بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، احتفلت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بختام فعاليات النسخة الرابعة من مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم، وبحضور مديرة الاتحاد النسائي العام نورة خليفة السويدي، ممثلة عن رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الاعلى لمؤسسة التنمية الاسرية «أم الامارات»، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وصاحبات المعالي والسعادة وجمع من سيدات المجتمع ومديرات مراكز تحفيظ القرآن وممثلات الجوائز والمؤسسات القرآنية بالدولة.

أفتتح الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلتها ممثلة مملكة المملكة المتحدة حليمة عبدالناصر، وممثلة جمهورية القمر المتحدة، ثم تابع الحاضرات فيلماً تسجيلياً عن فعاليات الدورة الرابعة لمسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم، وألقت المدير التنفيذي لجائزة الشيخة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة والشباب أمينة الدبوس كلمة نيابة عن مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم المستشار إبراهيم محمد بوملحة، جاء فيها: «نلتقي اليوم بمناسبة عزيزة وغالية على نفوسنا جميعاً تحمل اسماً عزيزاً على قلب كل مواطن ومقيم على أرض هذه الدولة، إنها مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم، التي سجلت حضوراً متميزاً منذ انطلاقتها قبل أربع سنوات لتؤكد بذلك حرص دولة الإمارات وقيادتها على الاهتمام بكتاب الله وحفظته والعاملين لخدمته، منذ القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسار على نهجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو حكام الإمارات، الذين وجهوا اهتمامهم وعنايتهم لخدمة كتاب الله والإسلام والمسلمين، من خلال إنشاء المساجد ومراكز تحفيظ القرآن الكريم، وطباعة المصاحف التي تم توزيعها في أرجاء العالم، وغير ذلك من الأعمال الجليلة التي تخدم الإسلام والمسلمين.

وأضاف بوملحة خلال كلمته التي ألقتها أمينة الدبوس: «لقد سجلت مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم حضوراً لافتاً ومتميزاً بين الجوائز القرآنية، حيث استطاعت خلال السنوات الأربع من عمرها أن تكون واحدة من أبرز المسابقات القرآنية، وذلك من خلال المستوى الرفيع للمتسابقات والنتائج التي حققنها ومن عدد الدول المشاركة في المسابقة، وذلك يلقي بالمسئولية على جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم للمحافظة على هذا المستوى والسير به إلى مراتب أعلى».

Advertisements

وفي ختام الكلمة، توجه بوملحة، بجزيل الشكر والتقدير لمؤسس الجائزة وراعيها، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على رعايته ودعمه السخي مادياً ومعنوياً ما مكنها من أداء رسالتها، كما توجه بالشكر لمن تحمل المسابقة اسمها سمو الشيخة فاطمه بنت مبارك «أم الامارات» على إسهامها في خدمة الإسلام والمسلمين، كما شكر أعضاء اللجنة المنظمة واللجان المتخصصة والعاملين في الجائزة والمتطوعين، وأعضاء جمعية النهضة النسائية على مشاركتهم ودعمهم أعمال المسابقة، سائلاً المولى التوفيق والسداد للجميع.

بعد ذلك، استمع الحضور إلى دعاء من رئيس لجنة التحكيم من المملكة العربية السعودية فضيلة الشيخ الدكتور عثمان بن محمد الصديقي، ثم صافحت الشيخة حصة بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم جميع المتسابقات المشاركات في الدورة الرابعة من المسابقة، وتم تكريم الفائزات بالمراكز العشرة الأولى، حيث حققت متسابقة المملكة المتحدة حليمة عبدالناصر معلم أحمد المركز الأول، وجاءت أسيل علي محمد أبو صلاح من فلسطين في المركز الثاني، والمركز الثالث مكرر حصلت عليه كل من أمينة هندركس من جنوب أفريقيا، وعوء محمد صلاد من الولايات المتحدة الأمريكية، أما المركز الخامس فقد حصلت عليه زينب بنت سليمان بن سعيد بن راشد الهيملية من سلطنة عمان، والمركز السادس ذهب مناصفة لكل من متسابقة تونس فاطمة بنت فوزي المعالج ومتسابقة موريتانيا حفصة محمد عثمان ومتسابقة السنغال سخنة خدي درامي، وحققت متسابقة الجزائر حليمة مراو المركز التاسع، بينما ذهب المركز العاشر للمتسابقة عائشة محمد أمين من نيجيريا.