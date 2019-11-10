كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن خدمة جديدة للإبلاغ عن مشاكل الأمن المدرسي في دبي

أطلقت شرطة دبي بالأمس خدمة جديدة عبر الإنترنت لمساعدة الجمهور، وخاصة أولياء الأمور، على الإبلاغ عن مشكلات أمنية متعلقة بالمدارس.

وستساعد الميزة الجديدة على الإنترنت “تقارير الأمن المدرسي”، المتوفرة الآن على تطبيق شرطة دبي الذكي، ضمن فئة عين الشرطة، الآباء على الإبلاغ عن أي حالة أمنية متعلقة بالمدارس إلى شرطة دبي حيث يمكنهم إرفاق الصور ومقاطع الفيديو والصوت جنبا إلى جنب مع التقرير.

وأكد العميد سعيد حمد بن سليمان المالك، مدير مركز شرطة الراشدية ورئيس مبادرة أمن المدارس، أن شرطة دبي حريصة جدًا على توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب وأسرهم. وقال إنه لن يدخر أي جهد لرفع مستوى النظام التعليمي، وتحفيز الطلاب على التفكير والابتكار ويكونوا جزءًا من التقدم والازدهار في الإمارات.

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وبالنسبة للراغبين في استخدام الخدمة، ينبغي عليهم فتح Dubai Police App، والانتقال إلى فئة عين الشرطة، واختيار نوع التقرير، وتحديد الموقع على الخريطة وملء المعلومات المطلوبة ثم إرسال التقرير، ويمكن أيضًا ربط الصور ومقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية وإرسالها مع التقرير.

وتتماشى مبادرة تقارير أمن المدارس مع جهود شرطة دبي لتحويل جميع خدماتها المقدمة للجمهور إلى خدمات عبر الإنترنت متوفرة على الهواتف الذكية. كما تتماشى مع نهج حكومة دبي لجعل دبي أذكى مدينة في العالم، بحسب غلف نيوز.