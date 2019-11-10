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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 10 نوفمبر 2019

بالصور| سباق الشيخ زايد للهجن في وادي رم بالأردن

اختتمت يوم أمس السبت فعاليات مهرجان الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الثاني عشر لسباق الهجن في منطقة الديسة بوادي رم جنوب الأردن.

وتقام فعاليات وأشواط مهرجان الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لسباق الهجن سنوياً بمختلف فئاتها وسط حضور جماهيري من مختلف الفعاليات التي تحضر إلى مضمار الهجن في منطقة الديسة بوادي رم لمشاهدة ومتابعة فعاليات السباق.

وتضمنت فعاليات اليوم الختامي لمهرجان الشيخ زايد للهجن الثاني عشر شوطين، هما: الحادي عشر والثاني عشر، تضاف إلى الأشواط العشر التي أقيمت في اليوم الأول.

وكانت النتائج الفنية للمراكز الأولى للشوطين الحادي عشر والثاني عشر التي أقيمت في اليوم الختامي (الشوط الحادي عشر) ونوعها: بكار جداع واسم المطية: عذبة لمالكها عبيد ناصر المزايدة. و(الشوط الثاني عشر) نوعه بكار لقايا واسم المطية: ود لمالكها عقاب الزوايدة.

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ونشرت صحيفة ذا ناشيونال جانباً من فعاليات مهرجان الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الثاني عشر لسباق الهجن في وادي رم: