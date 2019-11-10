كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف ارتفعت الصفقات العقارية بدبي خلال 11 عام؟

ذكرت بوابة العقارات ، Property Finder أن عقارات دبي سجلت 4774 صفقة في إجمالي مبيعات العقارات لشهر أكتوبر، وهي أعلى نسبة منذ عام 2008، الأمر الذي شكك في ضعف سوق العقارات في دبي.

ووفقًا لبيان صادر عن البوابة العقارية، سجلت الإمارة أيضًا 2841 صفقة شاملة على الخارطة خلال الشهر الماضي، وهي ثاني أعلى نسبة منذ سبتمبر 2015 والتي سجلت 3،258 صفقة.

وسجل ميناء خور دبي أكبر المعاملات في أكتوبر 2019 ، وفقًا للبيانات الصادرة عن Data Finder ، منصة البيانات التابعة لـ Property Finder، بـ 438 صفقة، بينما سجلت بيزنس باي 351 صفقة. وفي الوقت نفسه، سجلت دبي ساوث 329 صفقة، وشهدت فيلانوفا – مجتمع سكني تابع لشركة دبي للعقارات – 221 صفقة، تبعتها المدينة الدولية عن كثب 221 صفقة.

وقالت لينيت آباد، مديرة البيانات والأبحاث في بروبرتي فايندر: “هناك الكثير من الإمدادات الجديدة في السوق بأسعار معقولة ومع اقترابنا من معرض إكسبو 2020، رأينا أن العديد من المستهلكين يقررون أن هذا هو الوقت المناسب لشراء العقارات، وهذا مؤشر على ثقة المستهلك في السوق المؤدي إلى 2020 “.

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كما ذكر التقرير أن هناك زيادة في الطلب على الشقق والفلل، مع وجود مناطق شعبية للشقق هي الخليج التجاري ووسط مدينة دبي ومدينة الخيل هايتس والمدينة الدولية. وبالنسبة للمنازل على الخارطة، كانت أفضل الخيارات للمشترين هي ميناء خور دبي ودبي ساوث وخليج الأعمال وفيلانوفا وجميرا.

بالإضافة إلى ذلك، كانت أفضل خمس مجتمعات شعبية في مجال بيع المنازل هي دبي ساوث بـ 297 صفقة، تليها فيلانوفا، شيري وودز، أرابيان رانشز 3 وسيرينا. وفي السوق الثانوية، كانت المناطق التي حققت أعلى مبيعات هي مدن حيث حققت 56 صفقة، تليها Dubai Hills Estate و Akoya Oxygen.

وأضافت آباد : “يوجد حاليًا العديد من الديناميات المختلفة في السوق. في الآونة الأخيرة، قام البنك المركزي لدولة الإمارات بإلغاء الحد الأدنى للسن البالغ 70 عامًا من أجل سداد الرهن العقاري الأخير ورفع أيضًا الحد الأقصى البالغ 20 في المائة للإقراض العقاري للبنوك “.

ووفقًا لـ Property Finder، فقد انخفضت أسعار العقارات في دبي منذ عام 2014 بسبب انخفاض أسعار النفط وزيادة المعروض في السوق لمدة ثلاث سنوات، إلا أن هناك عوامل أخرى ساعدت في زيادة المبيعات مؤخرًا. وأصدر البنك المركزي إشعارًا بإلغاء رسوم التسوية المبكرة بنسبة 3 في المائة للقروض العقارية التي تم تقديمها العام الماضي واستخدم الحد الأقصى الافتراضي البالغ 1 في المائة أو 2722 دولارًا. وهذا جزء من سلسلة من التحركات الهادفة إلى تسهيل قروض المنازل، بحسب موقع meconstructionnews.