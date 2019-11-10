الامارات | "الأرصاد" يكشف عن أسباب "عدم الاستقرار الجوي" وموعد توقف الأمطار

شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" يكشف عن أسباب "عدم الاستقرار الجوي" وموعد توقف الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقّع المركز الوطني للأرصاد استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي التي تشهدها الدولة منذ ليلة أمس، حتى غد، مع اختلاف تأثيرها وفقاً لمرور السحب الركامية فوقها، بحيث تقل تدريجياً في المناطق الشمالية والشرقية من الدولة، بينما يظل سقوط الأمطار مستمراً في المناطق الغربية من الدولة.

وحذّر المركز الصيادين وكل المواطنين والمقيمين من ارتياد البحر الذي يظل مضطرباً إلى شديد الاضطراب، كما ناشد قائدي المركبات بضرورة أخذ الحيطة والحذر خلال القيادة على كل الطرق، نظراً لتدني الرؤية وانعدامها في بعض المناطق.

وأفاد المركز الوطني للأرصاد بأن الدولة تتأثر منذ أمس، بحالة من عدم الاستقرار الجوي في المناطق الشمالية والشرقية، امتدت أمس من الخليج العربي حتى السواحل والمناطق الداخلية للدولة، ما أدى إلى تكوّن سحب ركامية ممطرة غطت سواحل أبوظبي والمناطق الشمالية والشرقية للدولة، وخلّف انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة، وأمطاراً متوسطة وغزيرة مصحوبة ببرق ورعد تستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم في أغلب مناطق الدولة، فيما شهدت بعض المناطق سقوط برد، منوهاً إلى أن حركة الرياح نشطة إلى قوية وكانت مثيرة للغبار والأتربة، ما أدى إلى تدني الرؤية الأفقية لأدنى مستوياتها، وانعدامها في المناطق المفتوحة.

بالفيديو.. هطول أمطار على بعض مناطق الدولة