الامارات | تعرف إلى غرامة المرور العشوائي في المناطق البرية

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى غرامة المرور العشوائي في المناطق البرية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة عبر مواقعها في منصات التواصل الاجتماعي إلى أهمية عدم المرور بشكل عشوائي في المناطق البرية للحفاظ على النباتات وعدم إتلافها.
وأشارت إلى أن قرار منع التدهور البيئي في المناطق البرية بإمارة الشارقة ينص على إصدار غرامة مالية في حال مرور المركبات بأنواعها عشوائياً في مواقع نمو الأعشاب والنباتات وفي المواقع ذات الأهمية البيئية بالمناطق البرية بمبلغ قدره 1000 درهم، وذلك ضمن جهودها للمحافظة على البيئة الطبيعية بالإمارة.
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