الامارات | تعطل الدراسة في بعض مدارس برأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن تعطل الدراسة في بعض مدارس برأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مصدر في مؤسسة مواصلات الامارات فرع رأس الخيمة، لـ"الامارات اليوم"، إن المؤسسة أوقفت حافلاتها عن العمل نتيجة تعطل الدراسة في المناطق الشمالية وفي منطقة وادي البيح بسبب جريان الأودية واستمرار تساقط الأمطار وحفاظا على سلامة الطلبة.



وأوضح أنه نظرا لسقوط الأمطار الغزيرة طوال الليل أمس وتجمع كبير لمياه الأمطار في الطرقات العامة وسقوط الأشجار، أوقفت بعض المدراس الحكومية الدراسة في فصولها وتم إبلاغ أسر الطلبة بتعطيل الدراسة لسوء الحالة الجوية، وعلى إثر ذلك توقف حافلات المؤسسة عن نقل الطلبة بالتنسيق مع إدارات المدارس في المناطقة المعنية.



وأضاف أن استمرار الحالة الجوية بعد الظهر وتساقط الأمطار قد يؤدي إلى تضرر الحافلات وتعرض الطلبة للخطر، لذلك تم إعادة الطلبة إلى منازلهم خاصة أن الطرق المؤدية إلى مدارسهم شهدت تجمع كبير لمياه الأمطار.