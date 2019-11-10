«أبوظبي للتنمية»: تمويل مستشفى في جنوب السودان بـ 37 مليون درهم

أبوظبي (الاتحاد)

شارك صندوق أبوظبي للتنمية في وضع حجر الأساس لمشروع مستشفى قوديلي العام في جوبا بجنوب السودان والذي يموله الصندوق بقيمة 37 مليون درهم ما يعادل (10 ملايين دولار أميركي).

وقام معالي جيمس واني ايجا نائب رئيس جمهورية جنوب السودان بوضع حجر أساس المستشفى، وبحضور خليفة القبيسي نائب مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في حكومة جنوب السودان.

ويهدف مشروع المستشفى الذي تبلغ سعته 60 سريراً إلى دعم القطاع الصحي وتوفير الرعاية الطبية للسكان في العاصمة جوبا والمناطق المجاورة لها والتي تعاني من نقص في الخدمات العلاجية.

وبهذه المناسبة، قال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: «يعتبر مستشفى قوديلي العام في جوبا من المشاريع الطبية الرائدة التي يقوم الصندوق بتمويلها، لافتاً إلى أن المشروع عند اكتماله سيوفر الرعاية الطبية والخدمات العلاجية ويخدم شريحة واسعة من السكان، ويحقق التنمية المستدامة في هذا القطاع الاستراتيجي الهام، وبما يتماشى مع أجندة التنمية الوطنية لحكومة جنوب السودان.

كما أعرب خليفة القبيسي عن سعادته للمشاركة في حفل وضع حجر الأساس للمستشفى موضحاً أن المشروع يعد باكورة التعاون بين الصندوق وحكومة جنوب السودان، كما وتعتبر اللبنة الأولى لتعزيز أواصر العلاقات الثنائية بين الجانبين وتوسيع آفاقها في المجال الاقتصادي.

ومن جانبه، ثمن معالي وزير الصحة في جنوب السودان الدكتور ريك غاي كوك دور دولة الإمارات العربية المتحدة وجهود صندوق أبوظبي للتنمية في دعم وتمويل المشاريع التنموية في جنوب السودان، مشيداً بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين في كافة النواحي.

وقال: «إن مشروع مستشفى قوديلي في العاصمة جوبا يعتبر من أهم المشاريع التي ستعمل على تحسين الخدمات الصحية والعلاجية في البلاد، مشيراً إلى أن المستشفى القائم حالياً لا يلبي كافة احتياجات العاصمة، كما أنه بحاجة إلى قسم مؤهل لتلبية الحالات الطارئة وغيرها من الأقسام الضرورية، وتلبية الطلب المتزايد على توفير كافة خدمات الرعاية الصحية وتطويرها في مدينة جوبا وضواحيها».

وأشار إلى أن المستشفى سيعمل على تدريب وتأهيل الأطباء والممرضين واختصاصيي الأجهزة الطبية للعمل في هذا المشروع، لافتاً إلى أن الموقع المركزي للمستشفى سوف يساعد على خدمة عدة مناطق سكنية محيطة به وسوف يتم ربطه بالطرق من جميع الاتجاهات.

ويتكون المستشفى من مبنى يضم المختبرات والعيادات الحديثة، وقسم للعمليات الجراحية وغرف للعناية المركزة، كما يحتوي المشروع على القسم الإداري للمستشفى بالإضافة إلى تطوير قسم للطوارئ.

وفي إطار حرص صندوق أبوظبي للتنمية على دعم الشركات الوطنية وتمكينها نحو توسيع نطاق أعمالهم سوف يتم إسناد أعمال تنفيذ وتطوير مشروع مستشفى قوديلي إلى شركة القدرة القابضة التي تعد إحدى الشركات الوطنية للاستثمار في إمارة أبوظبي.