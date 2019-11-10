64 مشروعاً معرفياً ضمن استراتيجية الابتكار

دبي (الاتحاد)

استعرض اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، خلال تفقده للإدارة العامة للشؤون الإدارية ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، استراتيجية المعرفة والابتكار في شرطة دبي، التي تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في شرطة دبي من خلال تبني مراحل تطور مختلفة ونشر ثقافة المعرفة والابتكار بين جميع الموظفين، وتبني إطار عام لاستراتيجية المعرفة والابتكار منبثقة من الاستراتيجية الوطنية للابتكار في الدولة، ومتوافقة مع التوجهات الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي.

واستعرض المقدم الدكتورإبراهيم بن سباع المري، رئيس مجلس الابتكار في الإدارة العامة للشؤون الإدارية، أهداف استراتيجية المعرفة والابتكار وربطها باستراتيجية القيادة العامة لشرطة دبي، التي تهدف إلى رفع نسبة جاهزية الابتكار في المؤسسة من خلال تبني أنموذج عالمي في مجال جاهزية الابتكار، ورفع نسبة التعلم المعرفي في المؤسسة من خلال تبني أنموذج المؤسسة المتعلمة. موضحا إن القطاعات الرئيسة التي تدعمها استراتيجية المعرفة والابتكار هي القطاع الجنائي، القطاع المروري، القطاع التقني، القطاع الخدمي.

وقال إن مجموع المشاريع المقدمة من منتسبي القوة والمتعاملين معها بهدف دعم ورعاية المشاريع الابتكارية، بلغ 64 مشروعا معرفيا والتي تم عرضها على اللجان المختصة للتقييم، بالإضافة إلى استعراض الأنظمة الخاصة بتكريم وتحفيز المبتكرين ونظام تفريغ المبتكرين.

كما تضمنت البرامج والمشاريع المستقبلية والمستحدثة بإدارة خدمات السفر وشؤون العلاج، برنامجا الكترونيا لجميع الخدمات الإدارية التابعة لأقسام الإدارة في برنامج واحد، بالإضافة ألي الفعاليات والأنشطة التي أقيمت في العام 2018 مثل فعالية «صحتك ثروتك» التي استهدفت أفراد القوة بهدف اجراء الفحوصات الطبية، زيادة الوعي الصحي، وبرنامج النزول الميداني للإدارات، وملتقى المرسلين للعلاج في الخارج.