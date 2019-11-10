دبي (الاتحاد) نالت كليات التقنية العليا جائزة مجموعة العمل الخليجية لتطوير القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية الرقمية عن فئة «المؤسسات الأكاديمية»، وذلك لدورها الفاعل في مجال إعداد وتخريج كفاءات وطنية في مجال إدارة الرعاية الصحية والترميز الطبي، حيث عقد مؤخراً في دبي مؤتمر تطوير القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية الرقمية لدول مجلس التعاون الخليجي، وحظيت الكليات خلالها بهذه الجائزة في إطار اهتمامها بطرح تخصصات الرعاية الطبية الرقمية على مستوى الدبلوم العالي والبكالوريوس والذي تخرجت فيه حتى الآن أكثر من 700 خريجة من فرعيها بأبوظبي والشارقة، ما يدعم التوطين في قطاع الرعاية الصحية. تسلم الجائزة الدكتور عبداللطيف الشامسي، مدير مجمع كليات التقنية العليا، معبراً عن فخره بهذا الإنجاز المتميز لكليات التقنية العليا بحصولها على جائزة تميز عن فئة المؤسسات الأكاديمية الداعمة لتطوير القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية الرقمية على مستوى منطقة الخليج.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «التقنية» تحصد جائزة في الرعاية الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.