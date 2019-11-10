3241 عينة يفحصها مختبر بلدية رأس الخيمة

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

تمكن مختبر رقابة الأغذية التابع إلى إدارة الصحة العامة في بلدية رأس الخيمة من فحص 3241 عينة غذائية ومياه شرب، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري.

واستعان المختبر بعدد من الأجهزة الخاصة بالفحص الدقيق لمختلف المواد الغذائية ومياه الشرب وغيرها التي تختص بعمل المختبر للكشف عن مدى صحتها وسلامتها للاستهلاك الآدمي. وقالت شيماء الطنيجي، مدير إدارة الصحة العامة في البلدية: «إن مختبر رقابة الأغذية التابع إلى الإدارة تمكن خلال النصف الأول من العام الجاري من إجراء فحوص مخبرية لعدد 2389 عينة غذائية كشفت عن وجود 2293 عينة مطابقة بنسبة 96%، وعدد 96 عينة غير مطابقة بنسبة 4%. وبلغ العدد الكلي لعينات مياه الشرب التي تم تحليلها وفحصها خلال النصف الأول من العام 852 عينة، منها 761 عينة مطابقة بنسبة 89.3%، وعدد 92 عينة غير مطابقة بنسبة 10.7%». وذكرت أن المختبر يعتمد على عمليات دقيقة لتنفيذ التحاليل والفحوص المخبرية بالاستعانة بأحدث الأجهزة التي تساهم وتساعد في الكشف الدقيق عن محتويات مختلف العينات الواردة إلى المختبر من مختلف شركات تصنيع المواد الغذائية ومياه الشرب، بالإضافة إلى الاعتماد على العنصر البشري من ذوي الخبرة والكفاءة في تنفيذ الفحوص والتحاليل وغيرها من المهام.

وأشارت إلى أن المختبر استعان مؤخراً بعدد من الأجهزة الجديدة التي تساعد في دعم مهام الفحوص المنفذة في المختبر، منها جهاز الأيون كروموتوغراف (IC) المستخدم لتحليل كيمياء المياه، وهو قادر على قياس تركيزات الأيونات الرئيسة، مثل البروميد والفلوريد، الكلوريد والنترات، والكبريتات في مستوى جزء من المليون.