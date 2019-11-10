«عين الشرطة» تستقبل البلاغات المتعلقة بأمن المدارس

دبي (الاتحاد) أطلق مجلس مدراء مراكز الشرطة، وبالتعاون مع الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، خاصية «البلاغات المتعلقة بأمن المدارس»، وإضافتها إلى خدمة «عين الشرطة» المتوافرة على تطبيقات شرطة دبي الذكية.

وتتيح خاصية «البلاغات المتعلقة بأمن المدارس» لجميع أفراد الجمهور وأولياء الأمور، تقديم البلاغات المتعلقة بهذا الشأن عن طريق هذه الخدمة، كما بإمكانهم إرفاق صور أو مقاطع فيديو أو رسائل صوتية مع البلاغ.

وقال العميد سعيد حمد بن سليمان آل مالك، مدير مركز شرطة الراشدية، رئيس مبادرة أمن المدارس، إن خدمة «عين الشرطة» تأتي تنفيذاً لمبدأ الشراكة المجتمعية الذي تحرص شرطة دبي على تعزيزه مع مختلف القطاعات وشرائح المجتمع، عن طريق المساهمة في حفظ الأمن والحد من الجريمة، والإبلاغ عن التجاوزات غير القانونية، وحماية وطننا والحفاظ على النهج القويم، والحد من الجريمة عبر التعاون في معرفة الجناة وضبطهم.

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