تأجيل قضية سرقة شركة صرافة

أبوظبي (الاتحاد) قضت محكمة النقض أبوظبي بنقض حكم استئنافي، قضى بمعاقبة تشكيل عصابي متهم بسرقة شركة صرافة بالإكراه، ومحكوم على كل منهم بالحبس 5 سنوات، وقررت تحديد جلسة لنظر الموضوع يعلن بها الأطراف.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين السبعة، سرقة المبالغ النقدية المملوكة لشركة الصرافة، عن طريق الإكراه والتهديد الواقع على الموظفين العاملين بالشركة، والقيام بتشكيل عصابي يختص بالسطو المسلح، واقتحام محل الصرافة وتهديد الموجودين بالأسلحة، والاستيلاء على مبالغ نقدية مملوكة للغير والفرار بالمسروقات.

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