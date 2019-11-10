شرطة دبي تعزز الثقافة الأمنية للجالية البنغالية

دبي (الاتحاد) نظّمت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، ورشة عمل لأبناء الجالية البنغالية، ضمن برنامج «نشر الثقافة الأمنية وتسويق الخدمات الأمنية للجاليات»، بهدف تعزيز نشر الثقافة الأمنية بين أبناء الجاليات في دبي، وذلك بحضور ممثلين عن القنصلية البنغلاديشية، ونحو 250 شخصا من أبناء جاليتها.

وقال العقيد محمد عقيل نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون البحث والتحري، إن ورشة العمل التي نظمها قسم الشؤون الدبلوماسية والقنصلية في إدارة المطلوبين، تهدف إلى خلق شراكة مجتمعية بين جميع جهات المجتمع للوصول إلى نافذة تواصل لجميع شرائحه وفئاته، بما يحقق الثقة بالشرطة وخدماتها الأمنية، وبهدف زيادة نسبة الشعور بالأمن والسعادة في المجتمع، مشيراً إلى أن ورشة العمل ستزيد من نسبة الثقافة التوعوية المرورية والجنائية والاجتماعية، وستسهم في معرفة الاحتياجات التوعوية الخاصة بكل جالية، وتعزز ثقافة القانون من خلال التواصل مع قنصليات وسفارات الجاليات، للوصول إلى أكبر قدر ممكن من أبناء الجاليات وبلغتهم الخاصة.

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