ابن علوان يشيد بجهود «إعلامي حكومة رأس الخيمة»

رأس الخيمة (الاتحاد) أكد‎ اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، أهمية الدور الذي يقوم به المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة في تغطية ومتابعة فعاليات وأنشطة الإمارة باعتباره منصة تفاعلية لمختلف الجهات والهيئات الإعلامية بدعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

وأضاف‎ خلال زيارته لمقر المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة، حيث كانت في استقباله هبة فطاني المدير العام للمكتب أن المكتب يلعب دورا حيويا في قيادة وتنسيق الجهود الإعلامية لكافة الجهات والدوائر الحكومية، بما يسهم في تعزيز مكانة الإمارة في كافة المجالات.

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