طبيبة متهمة بخطأ طبي لحامل

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أرجأت محكمة استئناف أبوظبي قضية طبيبة متهمة من قبل شاكية (حامل)، فقدت جنينها بسبب خطأ طبي لجلسة يوم 10 نوفمبر المقبل لندب خبير إلكتروني.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن الشاكية جاءت إلى مستشفى خاص بأبوظبي، لعمل فحوصات لازمة قبل موعد الولادة، وبعد أن توجهت إلى الطبيبة المختصة، أخبرتها بأن حالتها ليست جيدة وعليها أن تجري لها عملية قيصرية وبسرعة، إلا أن المريضة لم يتم إدخالها لغرفة العمليات إلا في وقت متأخر، الأمر الذي أخل في توازن الشاكية المريضة «الحامل» وذلك لأن الجنين عندما نزل سريريا كان ميتا في الأصل. وعندما علمت الشاكية بما آل إليه حال الجنين ونبأ وفاته إضافة إلى تناقض تقرير اللجنة الطبية، التي ذكرت بأن سبب وفاة الجنين كان لمرض ما يشكو منه إضافة إلى مرض الأم وليس التأخير في موعد الولادة. لم ترتض الشاكية بما حدث وتم تحويل القضية إلى محكمة أول درجة التي قضت بإيقاف الطبيبة عن العمل وإلزامها بدفع 10 آلاف درهم عن الخطأ الطبي ولم ترتض الطبيبة بالحكم وطعنت عليه لتتحول القضية إلى محكمة الاستئناف.