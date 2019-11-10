779 ألف درهم لتأهيل حدائق أحياء سكنية في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد) أنجزت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال بلدية مركز المدينة، أعمال إعادة تأهيل منطقتي ألعاب في حديقة الأحياء السكنية رقم (42) بالحوض شرق 28 أبوظبي بمنطقة الزعفرانة، والحديقة رقم (44) بالحوض شرق 33 أبوظبي– بالقرب من المشرف مول، بتكلفة بلغت 779,131 درهماً، بهدف توفير مساحات ترفيهية للعائلات والأطفال والتواصل بين أفراد المجتمع وإدخال السعادة على قلوبهم، حيث تعتبر منطقتا الألعاب اللتان تم تأهيلهما من أكثر مناطق الألعاب رواداً في الأحواض ذات الكثافة السكانية.

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