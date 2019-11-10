سيؤول (وام) وقعت وكالة أنباء الإمارات «وام» مذكرة تفاهم مع وكالة أنباء «يونهوب» الكورية لتعزيز التعاون بينهما في مجال التبادل الإخباري والمحتوى الإعلامي.

جاء ذلك خلال مشاركة «وام» في الاجتماع الـ17 للجمعية العامة لمنظمة وكالات أنباء آسيا والمحيط الهادئ «أوانا» في العاصمة الكورية سيؤول والذي انطلقت أعماله تحت شعار «تحديات جديدة للصحافة: الابتكارات التكنولوجية وقضايا الثقة». وقع مذكرة التفاهم محمد جلال الريسي المدير التنفيذي لوكالة أنباء الإمارات «وام» وسونغ بو تشو الرئيس والمدير التنفيذي لوكالة أنباء «يونهوب» الكورية.

وتأتي مذكرة التفاهم انطلاقاً من رغبة الطرفين في تعزيز روابط التعاون المهني بينهما في مجال التبادل الإخباري وتركيزهما على تأسيس علاقات صداقة وتعاون مثمرة بين المؤسسات الإعلامية في دولة الإمارات وجمهورية كوريا بما يخدم مصالحهما المشتركة. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في مجال التبادل الإخباري وفقاً للأنظمة والتشريعات المعمول بها لدى كلا الجانبين. وأكد الريسي أن وكالة أنباء الإمارات حريصة على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع وكالات الأنباء العالمية، حيث تعد «يونهوب» من وكالات الأنباء الرائدة على مستوى العالم، إذ تقدم خدمات إخبارية لقطاع عريض من المشتركين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «وام» توقع مذكرة تفاهم مع وكالة أنباء «يونهوب» الكورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.