الامارات | «طرق دبي» تطوّر 3 محطات مترو لتعزيز التكامل بين وسائل المواصلات

شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي» تطوّر 3 محطات مترو لتعزيز التكامل بين وسائل المواصلات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، برئاسة المدير العام رئيس مجلس المديرين، مطر الطاير، ترسية عقد تنفيذ أعمال تطوير ثلاث محطات على الخط الأحمر لمترو دبي، في إطار خطة خمسية متكاملة وضعتها الهيئة لتطوير محطات المترو، وتحسين البنية التحتية حول محطات المترو والنقل البحري لتعزيز التكامل بين وسائل المواصلات المختلفة، لتحقيق السعادة للمتعاملين وتحسين تجربة المشاة ومستخدمي الدراجات الهوائية، إضافة إلى توفير بيئة تنقل آمنة وسهلة لأصحاب الهمم.

وقال الطاير: «ستُنفذ بموجب الخطة المتكاملة أعمال تطوير البنية التحتية لـ40 محطة مترو ونقل بحري، بحلول عام 2025، وتحسين الربط بين المحطات والمرافق العمرانية والسياحية المهمة المجاورة لتلك المحطات، في مسافة لا تقل عن 500 متر، وضمان وصول المشاة ومستخدمي الدراجات الهوائية والسائقين لتلك المناطق بطريقة آمنة وسهلة».

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وأشار إلى أن الهيئة بدأت تطوير ثلاث محطات على الخط الأحمر لمترو دبي، هي: مدينة دبي للإنترنت، وداماك العقارية، والإمارات العربية المتحدة للصرافة، وكذلك تحسين البنية التحتية حول خمس محطات مترو، هي: محطة الراشدية، و«جي جي كو»، والقيادة، ونور بنك، ومحطة المركز المالي، إلى جانب محطتي نقل بحري هما محطة قناة دبي المائية، ومحطة شارع الشيخ زايد المائية»، مؤكداً أن اختيار هذه المحطات جاء وفقاً لمعايير متعددة، مثل عدد الركاب في المحطات، وعدد مستخدميها من أصحاب الهمم، والكثافة السكانية، والتوزيع الجغرافي في المناطق المحيطة بالمحطات، وعدد رحلات التنقل من وسيلة إلى أخرى.

وأضاف: «تشمل أعمال التطوير في المحطات، بناء مدخل إضافي غربي في محطة مدينة دبي للإنترنت، وتحسين الربط بين محطة داماك العقارية لمترو دبي، ومحطة مرسى دبي للترام، لتلبية النمو المتزايد في عدد الركاب، وتحديداً في ساعات الذروة الصباحية والمسائية، وسيكون هناك مدخل إضافي شرقي في محطة الإمارات العربية المتحدة للصرافة لتسهيل عملية وصول الركاب للمحطة».

كما تشمل أعمال التحسينات في البنية التحتية حول المحطات توفير معابر للمشاة، وأماكن مغطاة للاستراحات، وأعمال زراعة تجميلية، ولوحات إرشادية، ومسارات للدراجات الهوائية، ومتطلبات مركبات الأجرة والمبادرات الذكية حول محطات المترو والنقل البحري، وتوفير متطلبات أصحاب الهمم، حيث تحرص الهيئة على توفير متطلبات أصحاب الهمم في مرافق وسائل النقل العام وحول محطات المترو والنقل البحري.