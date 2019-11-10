الامارات | بلدية دبي: المؤسسات الغذائية ليست مُلزَمة بتعيين خبير لحساب السعرات الحرارية

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبي: المؤسسات الغذائية ليست مُلزَمة بتعيين خبير لحساب السعرات الحرارية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت بلدية دبي بأن المؤسسات الغذائية ليست ملزمة بتعيين خبير تغذية لحساب السعرات الحرارية، وبيانها على قوائم الأطعمة والمشروبات المعروضة، مشيرة إلى توفيرها نظاماً يساعد على ذلك.

وأضافت في دليل أصدرته، أخيراً، حول حساب السعرات الحرارية بالأطعمة، أنه يمكن حساب تلك السعرات من قبل أي شخص مدرب على استخدام طريقة حساب السعرات، كما يمكن تحليل وجبات الطعام الشائعة التي تقدمها المؤسسة الغذائية باستخدام حاسبة السعرات الحرارية، في قاعدة بيانات نظام الـ«فوود ووتش» للأغذية التابع للبلدية، التي ستكون متاحة قريباً، وتتضمن مجموعة من الأطعمة والمشروبات الشائعة الموجودة في دبي، إضافة إلى قوائم الأطعمة الخاصة بكل مؤسسات تحضير الأغذية بأنواعها المختلفة، مثل المخابر والمقاهي والأطعمة السريعة والكافتيريا.

وأشارت إلى أنه يمكن استخدام طرق أخرى لتحليل بيانات الأغذية، مثل استخدام برامج التغذية الإلكترونية المختلفة، والحساب اليدوي باستخدام قاعدة بيانات أساسية للمواد الغذائية.

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وذكرت البلدية أن عرض معلومات السعرات الحرارية سيسمح للمستهلكين في دبي باتخاذ قرارات أفضل في ما يتعلق بالأنظمة الغذائية، بما يؤثر إيجاباً في صحة المواطنين والمقيمين، وملايين السياح الذين يزورون الإمارة سنوياً.

ودعت المؤسسات الغذائية المشاركة في مبادرة الريادة في بيان السعرات الحرارية، إلى تبني طرق طهي أكثر صحية، وتقليل حجم السعرات الحرارية، والترويج للخيارات الصحية المتاحة للمستهلكين بشكل إيجابي.

وكانت بلدية دبي أرجأت إلزام المؤسسات الغذائية العاملة في الإمارة، بيان السعرات الحرارية على قائمة كل الأغذية المقدمة في كل المؤسسات التي تقدم الوجبات المحضرة في دبي، بداية من يناير المقبل، وقررت أن يكون تنفيذ الأمر اختيارياً لمدة عامين.