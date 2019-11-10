الامارات | 4 أسباب مشتركة بين حوادث الشاحنات والمركبات الخفيفة

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أسباب مشتركة بين حوادث الشاحنات والمركبات الخفيفة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت بيانات حديثة حول تحليل سلوكيات السائقين، أصدرتها شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات، أن أربعة أسباب مشتركة بين حوادث الشاحنات والمركبات الخفيفة، هي السرعة الزائدة من دون مراعاة الطريق، وعدم ترك مسافة كافية، والتجاوز الخاطئ، وإهمال صيانة المركبة، خصوصاً صلاحية الإطارات.

وذكرت خلال ورقة عمل بعنوان «أساليب تدريب القيادة الحديثة للسائقين المهنيين وسائقي المركبات الثقيلة»، قدمتها أخيراً في مؤتمر حول السلامة المرورية في أبوظبي، أن هناك أسباباً مختلفة أخرى لحوادث الشاحنات، هي عدم التقيد بالحمولة، والإجهاد والقيادة لفترة زمنية طويلة، والانحراف المفاجئ، والانشغال بغير الطريق.

وأشارت إلى أن أبرز الأسباب الشائعة لحوادث المركبات الخفيفة هي الانشغال بالهاتف، وتجاوز الإشارة الحمراء، وعدم الانتباه لعابري الطريق من المشاة.

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وتطرقت إلى الأسباب الشائعة لحوادث الدرّاجات النارية، مشيرة إلى سبعة أسباب هي الانحراف المفاجئ، وعدم الالتزام بخط الطريق، وعدم الإلمام بمهارات القيادة، وعدم ترك مسافة أمان، وعدم وضع ملصقات عاكسة للضوء، وصلاحية الأضواء الأمامية والخلفية، والتأكد من سلامة الدرّاجة.

وشرحت أن شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات تقدم تدريباً نظرياً للسائقين في قاعات مجهزة بأحدث التقنيات السمعية والبصرية ومجسمات لمحرك المركبات الخفيفة والثقيلة ومجسم لأنظمة ضغط الهواء للمركبات الثقيلة، كما يوجد قاعة السلامة المزودة ببعض تمارين محاكاة الواقع مثل السيارة المنقلبة والكرسي المنزلق مع مدربين ذي خبرة علمية لجميع فئات المركبات وبخمس لغات (عربي، إنجليزي، أوردو، باشتو، مالايالام). وأوضحت أن برنامج تأهيل سائقي الحافلات المدرسية، ينقسم إلى جزأين، التدريب النظري والتدريب العملي، ويتلقى فيهما الطالب التدريب على: فحص الحافلة، القيادة الدفاعية، نزول وصعود الطلاب، التعامل مع أصحاب الهمم، التصرف الصحيح في الحالات الطارئة وحالات الإخلاء، والمبادئ الأساسية للإسعافات الأولية.

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أسباب شائعة لحوادث الدرّاجات النارية.. أبرزها عدم الإلمام بمهارات القيادة.