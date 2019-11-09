محمد بن زايد يبحث فرص التعاون بين الشركات الإماراتية و"هواوي" الصينية

أبوظبي (وام) استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الجمعة، غو بينغ، رئيس مجلس الإدارة الدوري لشركة هواوي الصينية العالمية للاتصالات والتكنولوجيا المتقدمة.

بحث الجانبان، خلال اللقاء الذي جرى بقصر الشاطئ، فرص التعاون وإمكاناته بين شركة «هواوي» ونظيراتها في دولة الإمارات من الشركات المتخصصة والقطاعات الواعدة المعنية بمجال الاتصالات والتكنولوجيا المتقدمة، وتبادل الخبرات والتدريب في هذا القطاع الحيوي المهم واستشراف مستقبله.

واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخداماته في العديد من الصناعات والمشاريع القائمة والمستقبلية في الدولة.

حضر اللقاء، سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، ومعالي علي سعيد مطر النيادي رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

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