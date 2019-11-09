الامارات | بالفيديو.. الرياح تطيح بمنطاد فوق كورنيش خورفكان وإصابة شخصين بجروح طفيفة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد مصدر بمستشفى خورفكان انه تم احضار شخصين من الجنسية الآسيوية مصابين بإصابات بسيطة اثر انقطاع حبل "منطاد" يعود لشركة ترفيهيه على كورنيش خورفكان نتيجة الرياح الشديدة والامطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة قبل قليل. شاهد الفيديو: Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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