الامارات | بلدية مدينة أبوظبي تعيد تأهيل منطقتي ألعاب حدائق أحياء سكنية

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية مدينة أبوظبي تعيد تأهيل منطقتي ألعاب حدائق أحياء سكنية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنجزت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال بلدية مركز المدينة، أعمال إعادة تأهيل منطقتي ألعاب في حديقة الأحياء السكنية رقم (42) بالحوض شرق 28 أبوظبي بمنطقة الزعفرانة، والحديقة رقم (44) بالحوض شرق 33 أبوظبي– بالقرب من المشرف مول، بتكلفة بلغت 779,131 درهماً، بهدف توفير مساحات ترفيهية للعائلات والأطفال والتواصل بين أفراد المجتمع وإدخال السعادة على قلوبهم، حيث تعتبر منطقتا الألعاب اللتان تم تأهيلهما من أكثر مناطق الألعاب رواداً في الأحواض ذات الكثافة السكانية.

وقد تضمنت أعمال إعادة التأهيل صيانة جميع معدات الألعاب القائمة، وصيانة وتأهيل المظلات وأنظمة الإنارة ومقاعد الجلوس، وصب أرضيات مطاطية مع تصاميم تفاعلية وتعليمية، كي تخدم الحدائق ومناطق الألعاب الجوانب الترفيهية والتعليمية والرياضية والاجتماعية في الوقت ذاته عبر التقاء الأسر في تلك الحدائق التي تم تأهيل معدات الألعاب فيها وفق المواصفات العالمية كي تحقق جميع معايير السلامة والأمان للمستخدمين من مختلف الفئات العمرية.

جدير بالذكر أن إعادة تأهيل وافتتاح هذين الموقعين يأتي استكمالاً للمناطق التي تم تأهيلها وافتتاحها في العامين 2018 و2019، حيث بلغ عدد مناطق الألعاب التي تم تأهيلها 41 موقعاً، منها 13 موقعاً على كورنيش أبوظبي، و4 مواقع في الحدائق العامة، و26 موقعاً في حدائق الأحياء السكنية داخل جزيرة أبوظبي، حيث انعكس ذلك إيجاباً على سكان تلك المناطق وساهم في ازدياد عدد مستخدمي مناطق الألعاب على كورنيش أبوظبي وحدائق الأحياء السكنية، كما من المخطط إعادة تأهيل عدد 22 منطقة ألعاب بحدائق الأحياء السكنية، بالإضافة الي تطوير حديقة بغرب W10 وتوفير مرافق إضافية بها.

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