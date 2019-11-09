كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| سيارة فالنتينو روسي تعرض في أبوظبي

تم الكشف عن سيارة فيراري 488 GT3 التي سينافس بها فالنتينو روسي في أبوظبي لمدة 12 ساعة في 14 ديسمبر.

وتم كشف النقاب عن السيارة على القنوات الاجتماعية، وتتميز باللون الأزرق الأنيق المقترن باللون الأصفر الكلاسيكي.

وكما هو الحال في السباقات، فإن الشيء المهم هو أن تكون السيارة سريعة وليس جميلة، لكن المظهر يلعب دوره دائمًا.

وتعاون فريق من لوكا ماريني وصديقه أليسيو باختبار السيارة بالفعل خلال جلسة تحضيرية في ميسانو قبل بضعة أسابيع.

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وقبل وقت قصير من مغادرته إلى أبو ظبي، سيستمتع فالنتينو أيضًا بفرصة تدريب أخرى، ولكن في سيارة فورمولا 1 من مقعد واحد، بحسب موقع gpone.