الامارات | منافسة قوية في ختام مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم

شكرا لقرائتكم خبر عن منافسة قوية في ختام مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت جلسات الاستماع للمتسابقات بمسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم في دورتها الرابعة التي أقيمت في قاعة ندوة الثقافة والعلوم بدبي في الفترة من 2– 9 نوفمبر الجاري بحضور المستشار إبراهيم محمد بو ملحه مستشار صاحب السموحاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، وأعضاء اللجنة المنظمة للجائزة وعدد من مسؤولي الدوائر الحكومية وممثلي الجهات الراعية لفعاليات المسابقة ، وأولياء أمور المتسابقات، وجمع من الحضور المهتمين والمتابعين لفعاليات المسابقة القرآنية.

وقد استمعت لجنة التحكيم إلى تلاوات عطرة من الذكر الحكيم، حيث اشتد التنافس بين المتسابقات اللواتي يسعين إلى تحقيق نتائج متميزة وفق المعاييرالمعتمدة من اللجنة المنظمة ولجان تحكيم المسابقة في ظل تمتع المتسابقات بأصوات ندية قوية وأداء متميز ورائع ، حيث يحاولن تحقيق أفضل النتائج الممكنة للحصول على مراكز متقدمة في النتائج النهائية للمسابقة حيث تقدمت كل من روضة بنت عبدالرزاق من ماليزيا و فاطمة راشد سالم السويدي من الامارات و رؤى محمد مهدي مسفرمن دولة الكويت و حواء محمد من الكاميرون و حسينة جالو من سيراليون.

وقد أعربت المتسابقات عن فرحتهن وسعادتهن باعتبار أن المشاركة في المسابقة شرف كبير لهن وأنها من أهم المسابقات القرآنية التي تعنى بحفظة كتاب الله تعالى وقد استفدن كثيرًا من توجيهات وملاحظات لجنة التحكيم طوال أيام المسابقة القرآنية

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وقال عضو اللجنة المنظمة للجائزة رئيس وحدة الاعلام احمد الزاهد أن فعاليات الدورة الرابعة لمسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم شهدت مشاركة واسعة من مختلف دول العالم بلغت 68 متسابقة من مختلف دول العالم حيث تم استبعاد ٨ متسابقات لعدم اجتيازهن الاختبار المبدئي الذي يجرى لهن لحظة وصولهن للدولة.

واضاف الزاهد ان أعضاء لجان تحكيم المسابقة اشادوا بمستوى المتسابقات من حفظة كتاب الله المشاركات في المسابقة القرآنية الدولية، وقالوا إن هذه المسابقة الدولية المباركة تعد أكبر المسابقات الدولية على مستوى العالم وتستقطب خيرة حفظة كتاب الله من أنحاء العالم الإسلامي والجاليات و أن الدورة الرابعة تميزت بقوة آداء المتسابقات حفظا وتلاوة ًما جعل المنافسة قوية بين المتسابقات وحرصن على نيل مراكز متقدمة في المسابقة وقدموا شكرهم البالغ لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مؤسس و راعي جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم على دعمه السخي لفعاليات الجائزة ، كما أشادوا بالجهود الكبيرة المبذولة من قبل رئيس وأعضاء اللجنة المنظمة التي ساهمت في إنجاح مسابقات الجائزة الدولية وفروعها الدولية و المحلية و التي أبهرت العالم بتميزها ونتائجها المتميزة وحرصهم على خدمة كتاب الله وحفظته في أنحاء العالم.