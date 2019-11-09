الامارات | محمد بن راشد: نحن أقوياء بشباب عربي يؤمن بقوة الحرف والكتاب

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: نحن أقوياء بشباب عربي يؤمن بقوة الحرف والكتاب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر حساب سموه الرسمي عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، "نحتفي بأكثر من 13 مليون طالب عربي في تحدي القراءة .. أكبر مشروع معرفي عربي .. نحن أقوياء بشباب عربي يؤمن بقوة الحرف والكتاب ... شباب عربي يبدأ حياته ومستقبله بكلمة إقرأ ..." Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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