"الأرصاد": فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم، استمرار فرصة تكون السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة.

كما توقع هبوب رياح نشطة إلى قوية السرعة تؤدي إلى اضطراب البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة على اليابسة مع إنعدام الرؤية الأفقية أحياناً، على بعض المناطق الشمالية والشرقية، وذلك من الساعة 10:30 وحتى الساعة 19:00 اليوم.

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