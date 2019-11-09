الامارات | خصم 100% على مخالفات شرطة دبي خلال 3 أشهر

شكرا لقرائتكم خبر عن خصم 100% على مخالفات شرطة دبي خلال 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأ أكثر من 300 ألف سائق في دبي المنافسة على الفوز بخصم يبلغ 100% على مخالفاتهم المرورية التي ارتكبوها قبل شهر فبراير الماضي، حين يمر عليهم عام كامل بعد نحو ثلاثة أشهر حين تنتهي الفترة المقررة للمبادرة.

وبحسب سجلات شرطة دبي، فإن عشرات الآلاف من السائقين الملتزمين في الإمارة استفادوا بنسبة خصم بلغت 75% بعد انتهاء المرحلة الثالثة من مبادرة تسوية المخالفات المرورية، وطبق الخصم تلقائياً عن المراحل الثلاث السابقة من المبادرة، فيما بدأ السباق في المرحلة الأخيرة.

وبالنظر إلى النتائج التي تحققت في المراحل الثلاث الأولى، بحسب بيانات الإدارة العامة للمرور، فإن مؤشر المخالفات المرورية انخفض بنسبة 2% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، وهي نسبة غير مسبوقة خلال سنوات طويلة، لم يطرأ فيها أي انخفاض على المخالفات المرورية، تحديداً، ما يعكس حرص عدد كبير من السائقين على الالتزام.

ومن النتائج المهمة في المرحلتين الأولى والثانية، وجار حصرها بعد المرحلة الثالثة، انخفاض مؤشر الوفيات المرورية بنسبة 14% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، على الرغم من وقوع حوادث استثنائية نادراً ما تحدث، وأخلت بمؤشر الوفيات كلياً، مثل حادث حافلة العيد الذي أسفر عن وفاة 17 شخصاً دفعة واحدة، وكذلك حادث اصطدام حافلة صغيرة بشاحنة متوقفة على كتف الطريق، أسفر عن وفاة ثمانية أشخاص.

وحرصت شرطة دبي على ضمان الاستفادة من المبادرة بالسماح للسائقين بتجديد مركباتهم دون سداد مخالفاتها، فضلاً عن التغاضي عن المخالفات البسيطة التي ارتكبت دون قصد، حتى لا تؤثر في رصيد السائقين الملتزمين.



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- انخفاض مؤشر وفيات

حوادث الطرق

بنسبة 14%

والمخالفات

المرورية بنسبة 2%.