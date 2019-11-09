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الامارات | الإمارات تشارك في ندوة التسامح بلاتفيا

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دبي ـ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تشارك في ندوة التسامح بلاتفيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت سفارة الدولة في جمهورية لاتفيا، بالتعاون مع المعهد الدولي للتسامح، زيارة إلى لاتفيا للمشاركة في ندوة تخصصية عن التسامح، وترأس الوفد ممثل عن المعهد أمين عام جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتسامح، اللواء أحمد خلفان المنصوري، ومدير إدارة التسامح بالمعهد المنسق العام للقمة العالمية للتسامح، خليفة محمد السويدي، والتنفيذي الإعلامي للمعهد الدولي للتسامح، أيمن محمد إسماعيل.

وركّزت الندوة التي شهدها عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين الحكوميين وخبراء متخصصين في حوار الثقافات المختلفة والزعماء الدينيين في لاتفيا، على إشاعة روح التسامح ونشر ثقافة الحوار والتفاهم.

وشهدت الندوة توقيع كتاب التسامح الذي أطلقته البعثة ضمن مبادرات عام التسامح 2019 من قبل الزعماء الدينيين في لاتفيا.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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