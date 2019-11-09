الامارات | «التربية»: صلاحية نتائج «إمسات» 18 شهراً

شكرا لقرائتكم خبر عن «التربية»: صلاحية نتائج «إمسات» 18 شهراً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت إدارة الاختبارات الوطنية والدولية في وزارة التربية والتعليم، بأن طلبة الصف الثاني عشر الراسبين، الذين أدوا الاختبار القياسي (إمسات EmSAT)، خلال العام الدراسي الماضي، لا يتوجب عليهم إعادة أدائه مرة أخرى خلال العام الجاري، مادامت الدرجة سارية الصلاحية، مشيرة إلى أن مدة صلاحية شهادة إمسات هي 18 شهراً.

ووجهت هيئة الشارقة للتعليم الخاص، تنفيذاً لتعليمات إدارة الاختبارات الوطنية والدولية، في تعميم أصدرته ووزعته على المدارس الخاصة في الإمارة، أخيراً، بأن يسجل المنسق المعني في كل مدرسة أسماء الطلبة الراسبين في الصف الثاني عشر بمدارسهم، ممن يريدون أداء امتحانات «إمسات» العام الدراسي الجاري، في رسالة تحمل «إلى من يهمه الأمر»، وتوضح أنهم مازالوا قيد الدراسة، حتى يتسنى إعادة تفعيل حساباتهم مرة أخرى، لكي يتمكنوا من التسجيل مرة أخرى في الاختبارات الوطنية «إمسات».

وذكر التعميم، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أنه في حال تم تفعيل حساب الطالب فإنه ستُمحى درجاته السابقة في اختبار «إمسات»، ولا يحق له المطالبة لاحقاً بهذه الدرجات مرة أخرى، ومن ثم يجب توضيح ذلك للطلبة.

وأفادت وزارة التربية والتعليم، على موقعها الإلكتروني، بأنه يحق للطالب اختيار المكان والموعد المناسبين، من بين الأماكن والمواعيد التي حددتها على مدار العام، لأداء اختبار الإمارات القياسي (إمسات EmSAT).

وحددت الوزارة، 12 موعداً لإجراء الاختبار على مدار العام الدراسي الجاري، بمعدل مرتين في الشهر تقريباً، وسيكون إجراء الاختبار يوم السبت، حسب التاريخ المحدد في جدول اختبار الإمارات القياسي «EmSAT»، الذي نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني.

وأظهر الجدول أن فرص الاختبار في شهر نوفمبر الجاري يومي التاسع و23، وفي السابع من ديسمبر المقبل، وفي 25 من يناير المقبل، وفي يومي الثامن و22 من فبراير المقبل، وفي يومي السابع و21 من مارس المقبل، وتنتهي الامتحانات في يومي 11 و18 من أبريل المقبل.

وأوضحت الوزارة أن اختبار الإمارات القياسي «إمسات» (EmSAT)، هو اختبار إلكتروني معياري لتقييم مدى امتلاك الطلاب للمهارات والمفاهيم في نهاية الحلقة الدراسية الثالثة لمواد دراسية محددة، منوهةً بأن الهدف منه قياس معلومات ومهارات طلاب الصف الثاني عشر، بعد انتهائهم من مرحلة التعليم العام والانتقال إلى مرحلة التعليم العالي، وتعطي هذه الاختبارات أصحاب القرار معلومات تفيد في مرحلة التسجيل بالجامعة.

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ويذكر أن الاختبار إلزامي للطلبة المواطنين وغير المواطنين في الصف الثاني عشر (المسار العام والمتقدم) في مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والفيزياء، فيما يكون إلزامياً لطلبة المسار المتقدم فقط في مادة الكيمياء، ويكون تجريبياً في مادتي الأحياء وعلوم الحاسوب لطلبة المسارين العام والمتقدم.

أما طلبة الصف الثاني عشر من الإماراتيين في المدارس الخاصة، سواء التي تعتمد منهاج الوزارة أو الدولية، فإنهم يؤدون الاختبار إلزامياً في مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والفيزياء، ويؤدي الطلبة الذين درسوا مادة الكيمياء في الحلقة الثالثة لمدة عامين أو أكثر، الاختبار في هذه المادة، ويكون الاختبار في مادتي الأحياء وعلوم الحاسوب تجريبياً.

وأكدت الوزارة أن الاختبار إلزامي على الطلبة غير الإماراتيين في المدارس الخاصة ذات المنهاج الوزاري أو المدارس الدولية، والذين يرغبون في استكمال الدراسة الجامعية بالدولة، وذلك في مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والفيزياء، ويؤدي الطلبة الذين درسوا مادة الكيمياء في الحلقة الثالثة لمدة عامين أو أكثر، الاختبار في هذه المادة، ويكون الاختبار في مادتي الأحياء وعلوم الحاسوب تجريبياً.

48 مركزاً لـ «إمسات»

حددت وزارة التربية والتعليم 48 مركزاً لأداء اختبار الإمارات القياسي (إمسات EmSAT)، موزعة على جميع إمارات الدولة، للتسهيل على الطلبة، منها 11 مركزاً في أبوظبي، و10 في مدينة العين، ومركزان في مدينة زايد، ومركزان في الرويس، ومركز في عجمان، وثمانية مراكز في دبي، وستة في الفجيرة، وثلاثة في رأس الخيمة، وثلاثة في الشارقة، بالإضافة إلى مركزين في أم القيوين.

- «التربية» حدّدت 12 موعداً لامتحانات «إمسات»

على مدار العام الدراسي.