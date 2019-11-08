كريستينا كوك تنشر صورة لـ«المنصوري» في المحطة الدولية

دبي (الاتحاد)

نشرت رائدة الفضاء الأميركية، كريستينا كوك، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تظهر مشاركتها في تصوير هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي، خلال جولته التعريفية باللغة العربية، على متن محطة الفضاء الدولية، لأول مرة منذ إنشائها.

ونفذ «المنصوري» أول مهمة علمية إماراتية في الفضاء، ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء، في 25 سبتمبر من العام الجاري، استمرت لمدة 8 أيام، أجرى خلالها 31 تجربة علمية، بينها 16 تجربة بالتعاون مع وكالات فضاء عالمية، و15 تجربة مستوحاة من المناهج الدراسية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت كريستينا كوك، «خلال المهمة التاريخية لرائد الفضاء الإماراتي، هزاع المنصوري، على متن محطة الفضاء الدولية، تشرفت بالتقاط صورٍ له خلال جولته داخل المحطة؛ حيث رأيت في عينيه شعور الفخر والاعتزاز بوطنه الرائع، عندما شاهده لأول مرة من الفضاء».

وتُظهر الصورة الأولى، «كريستينا» تحمل كاميرا تصوير فيديو، بينما يقف «هزاع» داخل أحد أقسام المحطة الدولية، فيما تُظهر الصورة الأخرى «جزيرة نخلة جميرا» الواقعة في إمارة دبي، والتي التقطها هزاع المنصوري، خلال وجوده على متن محطة الفضاء الدولية.

وتنفذ رائدة الفضاء الأميركية، كريستينا كوك، الآن، مهمتها العلمية على متن المحطة؛ حيث وصلت إليها منذ 14 مارس خلال العام الجاري، وفي 18 أكتوبر الجاري نفذت «كريستينا» أول عملية سير نسائية بالكامل في الفضاء، إلى جانب زميلتها رائدة الفضاء جاسيكا مير.

ونشر مركز محمد بن راشد للفضاء، مؤخراً، فيديو لرائد الفضاء الإماراتي، هزاع المنصوري، في أول جولة تعريفية مصورة باللغة العربية، يشرح خلالها المكونات والأجهزة والمعدات، الموجودة على متن محطة الفضاء الدولية، إضافة إلى نبذة عن حياة رواد الفضاء اليومية في الفضاء.