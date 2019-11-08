«الأرصاد» طقس اليوم غائم جزئياًً

أبوظبي (وام) توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم بوجه عام، وتظهر السحب على مناطق متفرقة من الدولة تكون ركامية ممطرة أحياناً، خاصة على السواحل والجزر والمناطق الشرقية والشمالية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، خاصة مع السحب تكون مثيرة للأتربة.

وذكر المركز - في نشرته اليومية - أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية/‏‏ 20 - 35 كم/‏‏ساعة، تصل إلى 45 كم/‏‏ساعة أحياناً، خاصة مع نشاط السحب.

وسيكون الخليج العربي متوسط الموج يضطرب خلال نشاط السحب، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:44، والثاني عند الساعة 23:31 والجزر الأول عند الساعة 17:44 والثاني عند الساعة 05:19.

أما بحر عمان، فسيكون متوسط الموج يضطرب خلال نشاط السحب، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 20:27 والثاني عند الساعة 07:57 والجزر الأول عند الساعة 14:12 والثاني عند الساعة 12:02.

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