«التطبيقات الأمنية» في «استشراف المستقبل» بدبي

دبي (الاتحاد) نظم مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار في شرطة دبي دورة تدريبية بعنوان «التطبيقات الأمنية باستخدام أدوات استشراف المستقبل»، بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب، وبمشاركة عدد من الضباط في الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

ويأتي ذلك في إطار حرص المركز، على التعريف بالأساليب العلمية الحديثة، وتطبيقاتها الشرطية التي يمكن استخدامها للارتقاء بالأداء الأمني، وأكد العميد الدكتور عبد الله عبد الرحمن يوسف بن سلطان، مدير المركز، أن الهدف من تنظيم الدورة، يرجع إلى أهمية ترسيخ موضوع الاستشراف المستقبلي في وجدان المتدربين، والتعريف بدور الاستشراف في تعزيز الأمن الوقائي، وكيفية توظيف أدواته في قياس الاستشراف المستقبلي.

وتضمن محتوى الدورة العديد من الموضوعات المهمة، منها مفهوم أدوات الاستشراف المستقبلي، عرض الأدوات الخاصة باستشراف المستقبل، والهدف من استخدامها، وأكثر الطرق شيوعاً إلى جانب التطبيقات العملية.

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