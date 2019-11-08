هزاع بن طحنون يحضر أفراح الدرعي في العين

العين (وام)
حضر الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد مصبح الدرعي، بمناسبة زفاف نجله «هزاع» إلى كريمة سعيد بن حويكم الدرعي، وذلك في مركز الأفراح بمنطقة زاخر في مدينة العين.
وهنأ الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان العريس وذويه بهذه المناسبة السعيدة، وبارك لهم أفراحهم، متمنياً لهم حياة هانئة ومستقرة.
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