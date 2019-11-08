12 ألف مستفيد من التوعية بمخاطر الابتزاز الإلكتروني

أحمد مرسي (الشارقة)

أكدت الرائد فاطمة عبيد الشامسي، رئيس قسم الشرطة المجتمعية في القيادة العامة لشرطة عجمان، أن نحو 12 ألف شخص في الإمارة استفادوا من 53 محاضرة قدمها القسم منذ بداية العام الجاري، تناولت العنف والابتزاز الإلكتروني وكذلك التنمر والابتزاز الإلكتروني، والأضرار الناجمة عن مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت: إن هذه المحاضرات استهدفت الطلاب والطالبات في المراحل العمرية من 6 إلى 12 عاماً، قدمت من قبل مختصين من ضباط وأفراد الشرطة المجتمعية، بهدف مكافحة الجريمة والوقاية منها وكيفية تجنب الابتزاز الإلكتروني، وتوعية أفراد المجتمع بالمخاطر والأضرار أثناء استخدام الشبكة العنكبوتية، في ظل النمو والتطور الكبير الذي تشهده الدولة لجهة الإقبال المتزايد على استخدام التقنيات الحديثة.

وأشارت إلى أن المحاضرات تقدم بصورة توعوية مدروسة يهدف من خلالها المحاضر تقديم عرضه بأسلوب توعوي شائق يعود بالنفع على المستهدفين، خاصة من الفئات العمرية الصغيرة من بين الطلاب لتجنب وقوعهم ضحايا للابتزاز الإلكتروني، واستدراجهم من قبل الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض تطبيقات الهواتف الذكية والقيام بعملية الابتزاز عبر تهديدات شخصية.

ونوهت الشامسي إلى أن المحاضرات تركز على تثقيف وتوعية الفئات المستهدفة بمخاطر الابتزاز الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي، وتشجيع الالتزام بتعاليم ديننا الحنيف وبالقيم الإسلامية، وعدم الانصياع لطلبات الأشخاص، والتأكد من أنهم مخادعون، يحاولون اصطياد الضحايا واستدراجهم ومن ثم ممارسة ضغوطهم في الابتزاز الإلكتروني.

وذكرت أن المحاضرين يعملون على تقديم واستعراض عدد من الإرشادات العامة للتحصين من مخاطر الابتزاز الإلكتروني تكون موجهه للطلاب ومهمة أيضاً لأولياء الأمور، ومنها: زيادة الوازع الديني، وجلوس أولياء أمور مع الأبناء والتحاور معهم، وإرشاد الأبناء بمخاطر الاستخدام السيئ والسلبي للإنترنت وتطبيقات التواصل الاجتماعي، ومتابعة الأبناء ومعرفة نشاطاتهم وميولهم على الإنترنت، وبالتالي تجنب تعرضهم لعمليات ابتزاز إلكتروني من قبل أشخاص خارجين عن القانون.