«معاً» تطلع على جهود «شرطة أبوظبي» في الرعاية اللاحقة

أبوظبي (الاتحاد) اطلع وفد من هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، على جهود شرطة أبوظبي في مجال الرعاية اللاحقة خلال زيارته لإدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة، بقطاع أمن المجتمع.

والتقى العقيد الدكتور محمد أحمد البريكي مدير إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة، الوفد الزائر برئاسة فيصل الحمادي مدير إدارة مشاريع العقود الاجتماعية، يرافقه ميساء النويس، مدير مكتب المشاركة المجتمعية، وفهد الهاجري اختصاصي أول لذكاء الأعمال.

وأوضح البريكي، أن الزيارة تأتي ضمن اهتمام «شرطة أبوظبي» وسعيها المستمر لتطوير منظومة التعاون مع الشركاء بما يخدم المصلحة العامة.

وتعرف الوفد على المنظومة التشغيلية لـ«شرطة أبوظبي» في الرعاية اللاحقة للنزلاء والأحداث المفرج عنهم لإعادة دمجهم في المجتمع والبرامج ودراسات الحالات المختلفة، كما تمت مناقشه المبادرات وبرنامج الرعاية اللاحقة وكيفية توحيد الجهود المستقبلية ووضع الخطط المشتركة.

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