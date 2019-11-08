توعية طلبة «تقنية العين» بمخاطر المخدرات

أبوظبي (الاتحاد) عززت مديرية مكافحة المخدرات في قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي جهود التوعية بمخاطر المخدرات، من خلال محاضرات توعوية عن أضرار آفة المخدرات وآثارها على المجتمع استهدفت طلبة كليات التقنية العليا بمنطقة العين.

وأكد العقيد طاهر غريب الظاهري، مدير مديرية مكافحة المخدرات في قطاع الأمن الجنائي أهمية التعريف بالجهود التي تنفذها «شرطة أبوظبي» لتشجيع أفراد المجتمع على تعزيز التعاون في الحفاظ على مكتسبات الأمن والاستقرار، لافتاً إلى أن التوعية ركزت على التعريف بمخاطر الإدمان.

وتعرف الطلبة على «حافلة بادر» والتي تحتوي على المعدات والوسائل الإيضاحية، للتوعية بمخاطر المخدرات ضمن جهود التصدي لهذه الآفة عبر استخدام الوسائل التقنية والمبتكرة لزيادة الوعي، حيث إن حافلة بادر مصممة من الداخل بأسلوب هندسي يتلاءم مع قاعات التدريس، ومزودة بشاشات عرض وصور وكتيبات ومطويات توعية.

وركّزت المحاضرات التي قدمها كل من النقيب عبدالله ناجي الظاهري من مديرية مكافحة المخدرات، والملازم أول طارق مبارك النعيمي من إدارة مكافحة المخدرات منطقة العين، على التوعية وتثقيف الطلبة بمخاطر آفة المخدرات والضرر الكبير الذي ينجم عنها والوسائل الكفيلة في الحد منها ومنع انتشارها.

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