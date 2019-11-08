«ضاحية الخالدية» يوعي بالسلامة المنزلية

الشارقة (الاتحاد) نظم مجلس ضاحية الخالدية التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة، مبادرة «سلامتكم أولويتنا»، بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة ودائرة التخطيط والمساحة في الشارقة، وهدفت إلى توزيع وتركيب طفايات الحريق لمنازل أهالي الضاحية.

ونظم المجلس والجهات المتعاونة زيارات لمنازل الأهالي في الضاحية، بحضور كل من خلفان سعيد المري، رئيس مجلس ضاحية الخالدية، والأعضاء كل من علي حمد بن سيفان ومطر غانم السويدي، ومن دائرة التخطيط والمساحة، كل من محمد الفلاسي وإسماعيل سالم عبيد، ومن الإدارة العامة للدفاع المدني كل من المساعد أول محمد سيف السويدي والمساعد أول أحمد سعيد السويدي وراشد محمد المازمي وموظفي المجلس عمران محمد الحمادي مسؤول المجلس وحامد إبراهيم الحمادي موظف خدمة العملاء، وتضمنت الحملة توزيع 100 طفاية حريق على الأهالي في الضاحية، وتقديم الإرشادات والنصائح الخاصة في استخدامها، بما يسهم في الحفاظ على سلامتهم بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة.

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