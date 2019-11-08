الامارات | مواقف الشارقة مجانية غدا‎

شكرا لقرائتكم خبر عن مواقف الشارقة مجانية غدا‎ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت إدارة المواقف العامة في بلدية مدينة الشارقة أن المواقف ستكون مجانية يوم غد السبت بمناسبة عطلة المولد النبوي الشريف، باستثناء المناطق الخاضعة للرسوم طوال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية وهي مناطق شارع الحصن (مجمع البنوك) في منطقتي الشويهيين والشيوخ، وشارع الكورنيش من الجهتين في منطقة الشويهيين، وشارع قيس بن أبي صعصعة (سوق الطيور) في منطقة الجبيل، ومواقف السوق المركزي في المجاز1، وشارع الكورنيش (البحيرة) من جهة البحيرة في مناطق المجاز 1و2و3، وشارع المدينة الجامعية، كما تؤكد البلدية على ضرورة التزام أفراد الجمهور بعدم اساءة استخدام المواقف كالوقوف المزدوج وغيرها من التجاوزات. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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