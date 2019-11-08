الامارات | في أقل من 6 ساعات مترو دبي ينقل 60 ألف راكب من المشاركين في تحدي دبي للجري

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات إن مترو دبي نقل خلال الفترة من الساعة الرابعة والنصف فجراً وحتى الساعة العاشرة صباحاً، قرابة 60 ألف راكب من المشاركين في تحدي دبي للجري (30000 قبل بداية السباق، و30000 بعد نهاية السباق)، مشيرة إلى أن المترو كان الوسيلة الرئيسة في حركة وصول المشاركين في التحدي لموقع إقامة السباق على شارع الشيخ زايد، حيث تقدر نسبة من نقلهم المترو من وإلى موقع الحدث ب 43%، فيما وصل 38% من المشاركين باستخدام المركبات الخاصة، ووصلت النسبة المتبقية باستخدام مركبات الأجرة، أو مشيا. وأوضحت الهيئة إنها وفرت 10 حافلات ذات الطابقين لنقل المشاركين في التحدي من مواقف مركز دبي التجاري العالمي، وزعبيل دبي مول، حيث تم تخصيص قرابة 12000 موقف للمركبات في الموقعين. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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