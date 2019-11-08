صور.. الإمارات تقدم مساعدات عاجلة لأهالي المخا وشبوة في اليمن

قدمت دولة الإمارات مساعدات إغاثية عاجلة عبر ذراعها الإنسانية «هيئة الهلال الأحمر» لسكان المخا ومحافظة شبوة عقب الأحداث التي مرّت بها المحافظة في الأيام الماضية.

يأتي ذلك في إطار جهود الإمارات الرامية لرفع المعاناة وتطبيع حياة الأسر التي تعاني أوضاعاً صعبة بسبب الظروف التي تمر بها محافظة شبوة.

في هذا الشان، وزع فريق الهيئة، اليوم الجمعة، 300 سلة غذائية، تزن 24 طناً، مستهدفاً ذوي الدخل المحدود في منطقة «عين بامعبد» بمديرية «رضوم»، استفاد منها 1860 فرداً من الأسر معدومة الدخل والأسر الأشد احتياجاً.

وأعرب المستفيدون، عقب تسلمهم المواد الإغاثية، عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة وحكومة وشعباً، لوقفتها الأخوية إلى جانبهم في محنتهم وجهود الإغاثة المتواصلة لأبناء شبوة.

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يذكر أن هيئة الهلال الأحمر وزعت، منذ بداية «عام التسامح»، 32.674 سلة غذائية بمعدل 1860 طناً استهدفت 154.990 فرداً من الأسر المحتاجة والمتضررة في محافظة شبوة.

كما قدمت دولة الإمارات، عبر ذراعها الإنسانية الهلال الأحمر اليوم الجمعة، مساعدات غذائية ودوائية عاجلة لإغاثة الأسر المتضررة من القصف الحوثي ليل أمس الأول الذي استهدف مدينة المخا غربي اليمن.

وكانت فرق الإغاثة الطبية التابعة للهلال سارعت بالنزول الميداني إلى مدينة المخا التابعة لمحافظة تعز، وساهمت بفاعلية في إغاثة الأسر المتضررة.

وعبرت الأسر اليمنية في المدينة عن بالغ الشكر والامتنان لدولة الإمارات العربية المتحدة على مبادراتها الإنسانية واستجابتها السريعة.