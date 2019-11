تقلبات جوية في الإمارات خلال الأربعة أيام القادمة

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty Rain fall on the ground in rains season.

تتأثر المنطقة بامتداد منخفض جوي سطحي يعمل على تدفق كتلة هوائية دافئة قادمة من الجنوب، يصاحبها امتداد منخفض جوي علوي من الشمال والشمال الشرقي، يؤدي إلى تكون السحب المنخفضة والمتوسطة، يتخللها بعض السحب الركامية الممطرة من حين إلى آخر على مناطق متفرقة، تكون مصحوبة بالبرق والرعد أحياناً مع هبات رياح نشطة.

السبت: تزداد كميات السحب مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة تبدأ صباحاً على الجزر وتتقدم تدريجياً نحو السواحل والمناطق الشمالية بعد الظهر.

الأحد والإثنين: تتعمق الحالة الجوية حيث يزداد معها تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة ويتخللها سحب ركامية مصحوبة بسقوط أمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة من الدولة مصحوبة بالرعد والبرق أحياناً تعمل على جريان بعض الأودية شرقاً وشمالاً.

الثلاثاء: تقل السحب تدريجيا مع بقاء فرصة سقوط الأمطار على السواحل الغربية وشرق الدولة خلال فترة النهار.

الرياح خلال هذه الفترة تكون معتدلة السرعة تنشط مع السحب الركامية تؤدي إلى اضطراب موج البحر، ومثيرة للغبار والأتربة على اليابسة، مع تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً.

يرجى أخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات في حال سقوط الأمطار، وكذلك مع تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار والأتربة المثارة، كما ينصح بالابتعاد عن أماكن تجمع مياه الأمطار وجريان بعض الاودية، وينصح بعدم ارتياد البحر بسبب اضطرابه من حين إلى آخر في الخليج العربي وبحر عمان.

