كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف نمت البقالة الإلكترونية في دبي؟

كشفت منصة FreshToHome.com مؤخرًا عن خطط لاستثمار 50 مليون درهم في الإمارات والمملكة العربية السعودية خلال العامين المقبلين.

وبدعم من CE-Ventures، منصة رأس المال الاستثماري للشركات التابعة لشركة Crescent Enterprises متعددة الجنسيات ومقرها الإمارات، من المتوقع أن يوفر التوسع الإقليمي للشركة 1000 وظيفة.

وتعد FreshToHome.com، التي تأسست في عام 2015 ، من بين أكبر منصات التجارة الإلكترونية في العالم للأسماك واللحوم، حيث تخدم مليون عميل في جميع أنحاء الهند، مع 45000 طلب يوميًا.

وبعد إطلاقها مؤخراً في الإمارات، شهدت FreshToHome.com قبولًا سريعًا لنموذج أعمالها، وتقوم بالفعل بإجراء أكثر من 1000 عملية تسليم يوميًا في جميع أنحاء الدولة، مما يجعلها من بين أفضل متاجر بيع إلكترونية في الإمارات.

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وسوف يدعم الاستثمار المخطط تطوير البنية التحتية بما في ذلك التكامل الخلفي في مجال الزراعة، حيث تعمل FreshToHome كقناة مصغرة للصيادين والمزارعين، وتعمل عن كثب معهم لنشر أحدث التقنيات لزيادة الغلة. وتمتلك الشركة حاليًا منشأة لمعالجة وتخزين المواد الغذائية في أم القيوين، بطاقة إنتاجية تبلغ 30 طنًا يوميًا، وتتطلع إلى إضافة منشأة أخرى في دبي.

وقال الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك شان كادافيل: “إن اقتراح FreshToHome.com المتمثل في تقديم 100 في المائة من الأسماك الطازجة واللحوم مباشرة إلى عتبة داركم، وخالية من المواد الكيميائية المضافة والنكهة، لاقى بالفعل ردود فعل جيدة مع قاعدة العملاء المميزين في الإمارات، الذين يريدون الجودة والراحة، ولكن بطريقة مسؤولة”، والحفاظ على الاستدامة في قلب مصادرنا المباشرة من المزرعة إلى المنزل”.

وتستثمر الشركة بكثافة في سوق دول مجلس التعاون الخليجي، وتهدف إلى أن تكون أكبر تاجر تجزئة للأسماك واللحوم في التجارة الإلكترونية في المنطقة من حيث الجودة ومجموعة من المنتجات المعروضة، بحسب خليج تايمز.