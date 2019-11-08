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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 8 نوفمبر 2019 بالصور| آلاف يشاركون في سباق جري على شارع الشيخ زايد بدبي تجمع الآلاف صباح اليوم الجمعة 8 نوفمبر في شارع الشيخ زايد للمشاركة في سباق ضخم يقام للمرة الأولى ضمن تحدي دبي للياقة البدنية. ونشرت صحيفة غلف نيوز مجموعة من الصور تسلط الضوء على الأعداد الكبيرة من المشاركين في السباق

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