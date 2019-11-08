كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة في دبي انطلقت في دبي بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة. وتقام المسابقات في استاد DCPD، ونادي ضباط شرطة دبي ونادي الوصل، بحسب صحيفة غلف نيوز. وتشهد البطولة مجموعة من المنافسات في العديد من الألعاب والمنافسات الرياضية التي تناسب هذه الفئة من المجتمع.

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